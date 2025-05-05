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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສີ​ລັງ​ກາ Anura Kumara Dissanayaka ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Anura Kumara Dissanayaka ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເວລາ 16 ປີຜ່ານມາ ຂອງການນຳປະເທດສີລັງກາ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງສ່ວນຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Anura Kumara Dissanayaka ນັບແຕ່ເວລາຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2024.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ປະຊາທິປະໄຕ ສີລັງກາ Anura Kumara Dissanayaka ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ປະຊາທິປະໄຕ ສີລັງກາ Anura Kumara Dissanayaka ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ ວິສາຂະບູຊາ ສປຊ Vesak ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 6 ພຶດສະພາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ.

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Anura Kumara Dissanayaka ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເວລາ 16 ປີຜ່ານມາ ຂອງການນຳປະເທດສີລັງກາ  ແລະ ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງສ່ວນຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Anura Kumara Dissanayaka ນັບແຕ່ເວລາຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2024.

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສີລັງກາສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1970 - 2025), ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຫວນຄືນການພົວພັນຮ່ວມມືພາຍຫຼັງ 5 ທົດສະຫວັດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ຈາກນັ້ນວາງອອກບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງ, ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນສະພາບການໃໝ່, ເໝາະສົມກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມ, ສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ມີບົດຂຽນ “ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ”, ໃນນັ້ນ ເນັ້ນຫນັກເຖິງ 5 ໝວດຫນ້າທີ່, ມາດຕະການພື້ນຖານ.
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