ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 20 ຕຸລາ, ທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສີ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 16 – 20 ຕຸລາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ (ພາບ: TTXVN)
ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ພົບປະກັບທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ; ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ; ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບທ່ານຟ້າມມິງຈີ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເວືອງດີງເຫວະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ; ຕ້ອນຮັບເລຂາພັກນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ເລຂາພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ; ຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ (VSIP) ຢູ່ບັກນິ່ງ.
ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ ມາຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະກໍ່ແມ່ນການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ເກີດຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV