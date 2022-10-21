Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສິງ​ກະ​ໂປ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ​ຫວຽດ​ນາມ​ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ຕອນທ່ຽງວັນທີ 20 ຕຸລາ, ທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສີ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 16 – 20 ຕຸລາ.

ຕອນທ່ຽງວັນທີ 20 ຕຸລາ, ທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສີ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 16 – 20 ຕຸລາ.

    

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ  ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ພົບປະກັບທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ; ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ; ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບທ່ານຟ້າມມິງຈີ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເວືອງດີງເຫວະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ; ຕ້ອນຮັບເລຂາພັກນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ເລຂາພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ; ຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ (VSIP) ຢູ່ບັກນິ່ງ.

        ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາງ ຮາລີມານ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ ມາຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະກໍ່ແມ່ນການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ເກີດຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top