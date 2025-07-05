ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຄັ້ງທີ 4 ໃນເວລາ 6 ອາທິດ
ທ່ານ Yuri Ushakov ຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຢຸດຕິບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທະຫານໂດຍໄວ ມຸ່ງໄປເຖິງສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ.
ສ່ວນຝ່າຍລັດເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ເດີນຕາມບັນດາວິທີການທາງການເມືອງ ແລະ ເຈລະຈາ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ລັດເຊຍ ຈະບໍ່ກ້າວຖອຍຫຼັງຕໍ່ໜ້າບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ, ພິເສດແມ່ນການລົບລ້າງບັນດາກົກສາຍປາຍເຫດທີ່ພາໄປເຖິງການປະທະກັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ກໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງມະນຸດສະທຳທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົບປະຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ຢູ່ Istanbul, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາຮອບທີ 3 ຂຶ້ນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າບັນດາການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະດຳເນີນຕາມຮູບແບບສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ.