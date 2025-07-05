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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ໃນເວລາ 6 ອາ​ທິດ

ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຄັ້ງທີ 4 ໃນຮອບເວລາ 6 ອາທິດຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍVladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ພົບປະກັນຢູ່ ແຟນລັງ (ພາບ: THX/TTXVN)

ທ່ານ Yuri Ushakov ຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຢຸດຕິບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທະຫານໂດຍໄວ ມຸ່ງໄປເຖິງສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ.

ສ່ວນຝ່າຍລັດເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ເດີນຕາມບັນດາວິທີການທາງການເມືອງ ແລະ ເຈລະຈາ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ລັດເຊຍ ຈະບໍ່ກ້າວຖອຍຫຼັງຕໍ່ໜ້າບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ, ພິເສດແມ່ນການລົບລ້າງບັນດາກົກສາຍປາຍເຫດທີ່ພາໄປເຖິງການປະທະກັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ກໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງມະນຸດສະທຳທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົບປະຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ຢູ່ Istanbul, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາຮອບທີ 3 ຂຶ້ນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າບັນດາການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະດຳເນີນຕາມຮູບແບບສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງ

ການສັບສ້ອນ, ຫັນກົງຈັກເປັນກະທັດລັດ, ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ແມ່ນລຸລ່ວງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ
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