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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ພາ​ລະ​ກິດປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ແລະ ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳດີເດັ່ນໃນລຸ້ນທຳອິດຂອງພັກ, ແມ່ນແກ່ນສານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສູນກາງພັກ ທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳນຳພາການປະຕິວັດຂອງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນຳການປະຕິວັດ ລາວ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ນຳປະເທດລາວກ້າວຂຶ້ນຕາມເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ. ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນກຽດຮັບຫຼຽນຄຳລະດັບຊາດຈາກພັກ, ລັດ ລາວ ແລະ ຫຼຽນໄຊດາວຄຳຈາກພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ວາງພວງມາລາ, ໄວ້ອາໄລທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

 “ປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕິດພັນກັບພາລະກິດປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ”. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຂຽນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ທີ່ຫາກໍ່ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ.

ບົດຂຽນໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາຜົນງານສຳຄັນຂອງທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ມີຕໍ່ປະເທດລາວ, ໂດຍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳດີເດັ່ນໃນລຸ້ນທຳອິດຂອງພັກ, ແມ່ນແກ່ນສານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສູນກາງພັກ ທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳນຳພາການປະຕິວັດຂອງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນຳການປະຕິວັດ ລາວ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ນຳປະເທດລາວກ້າວຂຶ້ນຕາມເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ. ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນກຽດຮັບຫຼຽນຄຳລະດັບຊາດຈາກພັກ, ລັດ ລາວ ແລະ ຫຼຽນໄຊດາວຄຳຈາກພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.

        ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວ ມາວາງພວງມາລາ, ໄວ້ອາໄລອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຢູ່ສະຖານທູດ ລາວ.
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