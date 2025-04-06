ຂ່າວສານ
ປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕິດພັນກັບພາລະກິດປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
“ປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕິດພັນກັບພາລະກິດປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ”. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຂຽນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ທີ່ຫາກໍ່ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ.
ບົດຂຽນໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາຜົນງານສຳຄັນຂອງທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ມີຕໍ່ປະເທດລາວ, ໂດຍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳດີເດັ່ນໃນລຸ້ນທຳອິດຂອງພັກ, ແມ່ນແກ່ນສານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສູນກາງພັກ ທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳນຳພາການປະຕິວັດຂອງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນຳການປະຕິວັດ ລາວ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ນຳປະເທດລາວກ້າວຂຶ້ນຕາມເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ. ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນກຽດຮັບຫຼຽນຄຳລະດັບຊາດຈາກພັກ, ລັດ ລາວ ແລະ ຫຼຽນໄຊດາວຄຳຈາກພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວ ມາວາງພວງມາລາ, ໄວ້ອາໄລອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.