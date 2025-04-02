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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ເດີນ​ທາງ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ IPU – 150 ຢ້ຽມ​ຢາມ ອູ​ເບ​ກິດ​ສະ​ຖານ ແລະ ອາກ​ເມ​ນີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ໃນໄລຍະກວ່າ 45 ປີຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມກັບລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ຍາມໃດກໍຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງວິວັດການສ້າງນະໂຍບາຍ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ ຄັ້ງທີ 150

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ ຄັ້ງທີ 150 (IPU – 150); ຢ້ຽມຢາມ ສ.ອູເບກິດສະຖານ ແລະ ສ.ອາກເມນີ ແຕ່ວັນທີ 2 – 8 ເມສາ ຢ່າງເປັນທາງການ.

        ນັບແຕ່ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ IPU ເມື່ອປີ 1979, ໃນໄລຍະກວ່າ 45 ປີຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມກັບລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ຍາມໃດກໍຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງວິວັດການສ້າງນະໂຍບາຍ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະຢ້ຽມຢາມ ສ.ອູເບກິດສະຖານ ແລະ ສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການ. ບັນດາການຢ້ຽມຢາມສອງຝ່າຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກປັບປຸງການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນ ມີອູເບກິດສະຖານ ແລະ ອາກເມນີ; ຕັດສິນໃຈພ້ອມກັບ 2 ປະເທດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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