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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ອູ​ຣູກວາຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ອູຣູກວາຍ, ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປມາຮອດນະຄອນຫຼວງ Montevideo, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ປະເທດ ສ.ອູຣູກວາຍຕາເວັນອອກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ ອູຣູກວາຍ Beatriz Argimon Cedeira.

ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ສະໜາມບິນການທະຫານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Montevideo ມີ: ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Santiago Wins ຫົວໜ້າກົມພິທີການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອູຣູກວາຍ, ທ່ານ ເຢືອງກວັກແທັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາກຊັງຕິນ ທັງປະຈຳ ອູຣູກວາຍ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອູຣູກວາຍ.

ຄາດວ່າ, ໃນການຢ້ຽມຢາມອູຣູກວາຍຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ອູຣູກວາຍ, ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມບາງການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອູຣູກວາຍ, ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືຂອງບາງອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າຖ່ານ​ຫີນ ທ໊າຍ​ບິ່ງ 2

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າຖ່ານ​ຫີນ ທ໊າຍ​ບິ່ງ 2

ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ທ໊າຍບິ່ງ 2 ມີຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຄ້ຳປະກັນດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.
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