ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອູຣູກວາຍຕາເວັນອອກ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປມາຮອດນະຄອນຫຼວງ Montevideo, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ປະເທດ ສ.ອູຣູກວາຍຕາເວັນອອກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ ອູຣູກວາຍ Beatriz Argimon Cedeira.
ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ສະໜາມບິນການທະຫານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Montevideo ມີ: ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Santiago Wins ຫົວໜ້າກົມພິທີການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອູຣູກວາຍ, ທ່ານ ເຢືອງກວັກແທັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາກຊັງຕິນ ທັງປະຈຳ ອູຣູກວາຍ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອູຣູກວາຍ.
ຄາດວ່າ, ໃນການຢ້ຽມຢາມອູຣູກວາຍຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ອູຣູກວາຍ, ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມບາງການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອູຣູກວາຍ, ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືຂອງບາງອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ.