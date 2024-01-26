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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ບຸນ​ເຕັດ​ ຢູ່​ແຂວງ ບາກ​ລຽວ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ກໍ່ຄືສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານໃນລັດຖະນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ຍາມໃດກໍ່ສຸຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍອັນສູງສຸດແມ່ນເບິ່ງແຍງດູແລປະຊາຊົນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ 2024 ແລະ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະໂລງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ບາກລຽວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງ ບາກລ້ຽວ; ຢ້ຽມຢາມອວຍພອນບຸນເຕັດກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງ ແຂວງບາກລຽວ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ກໍ່ຄືສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານໃນລັດຖະນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ຍາມໃດກໍ່ສຸຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍອັນສູງສຸດແມ່ນເບິ່ງແຍງດູແລປະຊາຊົນ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ:

ຕ້ອງກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໃນການຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງເບິກບານມ່ວນຊືນ, ປອດໄສ, ປອດໄພ, ປະຢັດ. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລ ເຖິງບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ… ພ້ອມທັງ, ແລກປ່ຽນ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນປະຈຳ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ, ປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຄົນພັດທະນາການທຳມາຫາກິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານເຮັດໃໝ່ບັນດາລະບົບການສະໜອງເກົ່າ ...
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