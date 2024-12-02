ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ສິງກະໂປ Seah Kian Peng ແລະ ພັນລະຍາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ໃນບັນດາຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລະອຽດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຂອງສອງຝ່າຍ.
ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ເມື່ອວັນທີ 01 ສິງຫາ 1972. ສອງປະເທດມີການພົວພັນສອງຝ່າຍຢ່າງດີງາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ສິງກະໂປ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດການບິນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ.