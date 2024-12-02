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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ​ເດີນ​ທາອອກ​ຈາກ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ສິງ​ກະ​ໂປ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ໃນບັນດາຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລະອຽດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຂອງສອງຝ່າຍ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ (ພາບ: VOV)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ສິງກະໂປ Seah Kian Peng ແລະ ພັນລະຍາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ໃນບັນດາຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລະອຽດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຂອງສອງຝ່າຍ.

ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ເມື່ອວັນທີ 01 ສິງຫາ 1972. ສອງປະເທດມີການພົວພັນສອງຝ່າຍຢ່າງດີງາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ສິງກະໂປ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດການບິນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ວັນທີ 1 ທັນວານີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໂຕເລີມໄດ້ເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
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