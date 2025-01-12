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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ຮົບ​ຢູ່​ເມືອງ ເກົ່າ​ງາງ, ແຂວງ ຈ່າ​ວິງ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ປີ​ໃໝ່

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປີມະເສັງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວໃກ້ທຸກຍາກ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ໝີລອງ, ຕາແສງ ໝີລອງ, ເມືອງເກົ່າງາງ, ແຂວງ ຈ່າວິງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຈ່າວິງ, ເມືອງເກົ່າງາງ, ຕາແສງ ໝີລອງ ຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນອອກແຂ່ງຂັນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີໄຊ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍຂອງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນທຸກຍາກຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

        “ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍທີ່ທຸກຍາກ ສືບຕໍ່ບືນຕົວຂຶ້ນສູ້ຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຕັ້ງໜ້າອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ປີ 2025 ແມ່ນປີ ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ. ລັດຖະບານກໍມີໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ພວກເຮົາຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍພ້ອມກັບບັນດາໂຄງການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການຊົນນະບົດໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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