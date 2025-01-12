ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບຢູ່ເມືອງ ເກົ່າງາງ, ແຂວງ ຈ່າວິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຈ່າວິງ, ເມືອງເກົ່າງາງ, ຕາແສງ ໝີລອງ ຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນອອກແຂ່ງຂັນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີໄຊ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍຂອງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນທຸກຍາກຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
“ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍທີ່ທຸກຍາກ ສືບຕໍ່ບືນຕົວຂຶ້ນສູ້ຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຕັ້ງໜ້າອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ປີ 2025 ແມ່ນປີ ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ. ລັດຖະບານກໍມີໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ພວກເຮົາຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍພ້ອມກັບບັນດາໂຄງການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການຊົນນະບົດໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ”.