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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ: ຕວຽນ​ກວາງ ຕ້ອງ​ສ້າງ​ພື້ນ​ທີ, ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ຕວຽນກວາງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ຕວຽນກວາງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: quochoi.vn)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງປະຊາຄົມ 22 ຊົນເຜົ່າໃນບໍລິເວນແຂວງ, ທ່ານສະເໜີວ່າ:

        “ທາງແຂວງຕ້ອງສຸມກຳລັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຂົງເຂດການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຕ້ອງຖືລັດຖະນະໂຍບາຍເປັນແຖວໜ້າ. ທາງແຂວງຕ້ອງກຳນົດການພັດທະນາກ້າວຂຶ້ນຈາກບັນດາຂົງເຂດນີ້ ເພາະວ່າໃນຈຸດເວລາປັດຈຸບັນທັງສັງຄົມລ້ວນແຕ່ດຳເນີນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳວັນດ້ວຍວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ.”

        ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຍົກສູງຄຸນນະພາບການວາງແຜນຜັງ, ເພື່ອແນໃສ່ຍາດແຍ່ງ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ສ້າງພື້ນຖານ, ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະກອບສ່ວນຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
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