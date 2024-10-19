ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ-ລາວ-ກຳປູເຈຍ ກິນເຂົ້າເຮັດວຽກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫ່ຍລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 45 (AIPA-45), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝີ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ປະທານ AIPA-45 ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ນາງ Khuon Sudary ໄດ້ກິນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ວຽງຈັນ-ລາວ.
ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍ ແລະ ບົດບາດຂອງກົນໄກຮ່ວມມືເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ-ລາວ-ກຳປູເຈຍ (CLV-DTA) ໃນ 25 ປີຜ່ານມາ; ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງສາມປະເທດ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສາມປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສາມທ່ານ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ພິເສດ, ສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍທີ່ມີໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.