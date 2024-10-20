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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ, ປະ​ທານ ໄອ​ປາ ຕ້ອນ​ຮັບ​​ຫົ​ວ​ໜ້າບັນ​ດາ​ຄ​ະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄອ​ປາ ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ກ່ອນດຳເນີນພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະທານ ໄອປາ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
ບັນຍາກາດການພົບປະ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາໃນການຊຸກຍູ້, ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບກວມລວມຂອງ ອາຊຽນ”. ດັ່ງນັ້ນ, ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະທານ ໄອປາ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຈະດຳເນີນການແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ວຽກງານພາຍໃນຂອງ ໄອປາ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45  ຍັງດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍວິໄສທັດ ອາຊຽນ ປີ 2025. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະທານ ໄອປາ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ, ແລກປ່ຽນໃນການພັດທະນາການຮ່ວມມື, ຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາທັດສະນະ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ Adelaide, ເມືອງເອກຂອງລັດ ອົດສະຕາລີ ໃຕ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
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