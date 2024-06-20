ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin
ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ພິເສດ ແມ່ນຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກ; ເອກະພາບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການສັງລວມການພັດທະນາການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຮອດປີ 2030, ບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາໜ້າທີ່ບຸລິມະສິດ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ໄລຍະ 2024 – 2025 ໂດຍໄວ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ - ການສິນເຊື່ອສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ, ການລົງທຶນສອງປະເທດ.
ການນຳສອງທ່ານ ກໍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ, ລວມມີ: ອາຍແກັດ - ພະລັງງານ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖະແຫຼງຂ່າວ - ການສື່ສານ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການສຶກສາ, ໂຄສະນາພາສາ ຫວຽດ ແລະ ພາສາ ລັດເຊຍ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ການນຳສອງຝ່າຍກໍໄດ້ຍາດເວລາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍVladimir Putin
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ພົບປະກັບ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin
ທີ່ການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ສະແດງຄຳອວຍພອນ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ປີ 2024 ສຳເລັດຜົນ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນ ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນລັດເຊຍ; ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງພັກການເມືອງຕົ້ນຕໍຂອງສອງປະເທດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ດີເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສ້າງກອບນິຕິກຳ, ພື້ນຖານກົດໝາຍ ປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ທ່ານ Vladimir Putin ຢືນຢັນ ທິດທາງການໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງ ລັດເຊຍ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ຖືວ່າ ການຮ່ວມມືນີ້ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.