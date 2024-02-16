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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ທະ​ນາ​ຄານ​ສືບ​ຕໍ່​ສວມ​ບົດ​ບາດສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາຍຫຼັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ທະນາຄານສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VOV)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2024 ແມ່ນປີເພີ່ມອັດຕາຄວາມໄວ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ 2021 – 2025, ໃນນັ້ນມີແຜນນະໂຍບາຍການເງິນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂະແໜງທະນາຄານສວມບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາຍຫຼັກ, ແມ່ນຊ່ອງທາງນຳແຫຼ່ງເງິນທຶນຫຼັກແຫຼ່ງຮັບໃຊ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.

ຂະແໜງທະນາຄານຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດແທດການຊີ້ນຳຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດລວມໝູ່ໃນໄລຍະໃໝ່, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024 ແລະ ບັນດາການຊີ້ນຳຂອງ ລັດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ການໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດກູ້ຢືມເງິນ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ສູນກາງ ແລະ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
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