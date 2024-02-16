ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ທະນາຄານສືບຕໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາຍຫຼັກ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2024 ແມ່ນປີເພີ່ມອັດຕາຄວາມໄວ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ 2021 – 2025, ໃນນັ້ນມີແຜນນະໂຍບາຍການເງິນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂະແໜງທະນາຄານສວມບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາຍຫຼັກ, ແມ່ນຊ່ອງທາງນຳແຫຼ່ງເງິນທຶນຫຼັກແຫຼ່ງຮັບໃຊ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ຂະແໜງທະນາຄານຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດແທດການຊີ້ນຳຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດລວມໝູ່ໃນໄລຍະໃໝ່, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024 ແລະ ບັນດາການຊີ້ນຳຂອງ ລັດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ການໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດກູ້ຢືມເງິນ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ສູນກາງ ແລະ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ.