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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ແລະ ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ຂັ້ນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນດາເນື້ອໃນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລັດໃຫ້ກະທັດລັດລົງໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແຜນການທິດທາງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ…

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນດາເນື້ອໃນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລັດໃຫ້ກະທັດລັດລົງໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສົມທົບກັນບັນດາອົງການຂອງລັດຖະນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ກະກຽມບັນດາເນື້ອໃນຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກົມການເມືອງ, ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ແລະ ສ.ຝລັ່ງ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ແລະ ສ.ຝລັ່ງ

ໃນການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງບາງໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນບໍລິເວນແຂວງດຽນບຽນ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາອົງການລັດຖະບານຝລັ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຄືວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກຳ.
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