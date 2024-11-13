ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສ.ຈີເລ, ວັນທີ 12 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ຢູ່ Lima, ເປຣູ, ແຕ່ວັນທີ 12 – 16 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ສ.ເປຣູ, Dina Ercilia Boluarte Zegarra. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັ ນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປຣູ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1994 – 2024) ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວອັນຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຈາກຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ ຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ; ແມ່ນໂອກາດປະຫວັດສາດ, ເປັນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງພື້ນຖານການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງນຳການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.