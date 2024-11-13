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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ເປ​ຣູ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 12 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ຢູ່ Lima, ເປຣູ, ແຕ່ວັນທີ 12 – 16 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ສ.ເປຣູ, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຈີເລ, ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເປຣູ

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສ.ຈີເລ, ວັນທີ 12 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ຢູ່ Lima, ເປຣູ, ແຕ່ວັນທີ 12 – 16 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ສ.ເປຣູ, Dina Ercilia Boluarte Zegarra. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັ ນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປຣູ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1994 – 2024) ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວອັນຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຈາກຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ ຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ; ແມ່ນໂອກາດປະຫວັດສາດ, ເປັນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງພື້ນຖານການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງນຳການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.
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