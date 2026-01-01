Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mong Meynardo Los Banos Montealegre ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານ Mong Meynardo Los Banos Montealegre ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ(ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ  ແລະ ທ່ານ Mong Meynardo Los Banos Montealegre ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາດເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກຂົງເຂດ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mong Meynardo Los Banos Montealegre ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ  - ຟີລິບປິນ, ທ່ານຖືວ່າສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງເປັນລະອຽດ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ທ່ານປາດຖະໜາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສ້າງຕັ້ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.
