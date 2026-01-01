ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ທ່ານ Mong Meynardo Los Banos Montealegre ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາດເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mong Meynardo Los Banos Montealegre ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ, ທ່ານຖືວ່າສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງເປັນລະອຽດ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ທ່ານປາດຖະໜາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ.