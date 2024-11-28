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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ພະ​ບາດ​ສົມ​ເດັດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Norodom Sihamoni

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບພິທີຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni.
ພິທີຕ້ອນຮັບ (ພາບ: VOV)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ພະບາດສົມເດັດ ກຳປູເຈຍ Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 29 ພະຈິກ 2024.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບພິທີຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni.

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທາງພາກເໜືອ ລາວ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ - ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ”.
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