ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ພະບາດສົມເດັດ ກຳປູເຈຍ Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 29 ພະຈິກ 2024.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບພິທີຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni.