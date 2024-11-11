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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ Santiago de Chile ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ. ຈີ​ເລ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນແລງວັນທີ 9 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Arturo M. Benitez ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Santiago de Chile, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ຢ່າງເປັນທາງການຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Gabriel Boric Font.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Arturo M. Benitez (ພາບ: TTXVN)

ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມທາງຝ່າຍ ຈີເລ ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Alberto van Klaveren Stork, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີເລ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Sergio Narea ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີເລ ຈຳນວນໜຶ່ງ.  ສຳລັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ, ມີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີເລ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ  ໃນຮອບເວລາ 15 ປີຜ່ານມາ.

        ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຈີເລ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖືປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຊາດຫວຽດໄດ້, ເປັນແຫຼ່ງກຳລັງຂອງຊາດ ແລະ ປັດໄຈສຳຄັນປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີເລ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ຈີເລ ຍາມໃດກໍສາມັກຄີ, ຮັກສາສາຍພົວພັນສະໜິດແໜ້ນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ລາວ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ລາວ

ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກຳລັງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
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