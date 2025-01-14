ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດຢູ່ ຝຸກວັກ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຽນຢາງ ມີບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ກຽນຢາງ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພຢ່າງສຸດຂີດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບບັນດາເຂດຈຸດສຸມ, ຊຸມຊົມໜາແໜ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ນີ້.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຕັກເຕືອນວ່າ ການພັດທະນານະຄອນຕ້ອງປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງ, ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຝຸກວັກ ກາຍເປັນແດນສະຫວັນທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ. ພິເສດ, ປີ 2027, ນະຄອນ ຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC). ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ກຽນຢາງ ເວົ້າລວມ, ນະຄອນ ຝຸກວັກ ເວົ້າສະເພາະ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອຈັດເຫດການນີ້ໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.