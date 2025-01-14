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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຢູ່ ຝຸກວັກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ 2025 ແລະ ໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ລົງອວຍພອນປີໃໝ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນແຂວງ ກຽນຢາງ ຢູ່ຫ້ອງການຄະນະພັກນະຄອນ ຝຸກວັກ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຽນຢາງ ມີບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ກຽນຢາງ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພຢ່າງສຸດຂີດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບບັນດາເຂດຈຸດສຸມ, ຊຸມຊົມໜາແໜ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຕັກເຕືອນວ່າ ການພັດທະນານະຄອນຕ້ອງປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງ, ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຝຸກວັກ ກາຍເປັນແດນສະຫວັນທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ. ພິເສດ, ປີ 2027, ນະຄອນ ຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC). ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ກຽນຢາງ ເວົ້າລວມ, ນະຄອນ ຝຸກວັກ ເວົ້າສະເພາະ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອຈັດເຫດການນີ້ໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
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