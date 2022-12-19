ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຮ່ອນເຕົາ - ແດວແລ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະທານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງການເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຮ່ອນເຕົາ - ແດວແລ ແມ່ນສະຖານທີ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ອຸທິດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງ ເກ້ເຊີນ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ຈະປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມຸນຄ່າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນບ່ອນສຶກສາມູນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍບັນດາມໍລະດົກປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ, ທັດສະນີຍະພາບຂອງແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ແລະ ເຂດພາກກາງ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄວ້ອາໄລ.
ເນື້ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍ່ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ບຸຍທິຕວຽນ ແລະ ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິລານ ນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງ ເກເຊີນ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ.