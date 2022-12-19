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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີ​ດ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ຮ່ອນ​ເຕົາ - ແດວ​ແລ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຮ່ອນເຕົາ - ແດວແລ, ຢູ່ຕາແສງ ເກ້ລອງ, ເມືອງເກເຊີນ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ.
  ທ່ານປະທານປະທານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕັດແຖບຜ້າ ເປີດນຳໃຊ້ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຮ່ອນເຕົາ - ແດວແລ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະທານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງການເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຮ່ອນເຕົາ - ແດວແລ ແມ່ນສະຖານທີ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ອຸທິດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງ ເກ້ເຊີນ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ຈະປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມຸນຄ່າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນບ່ອນສຶກສາມູນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍບັນດາມໍລະດົກປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ, ທັດສະນີຍະພາບຂອງແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ແລະ ເຂດພາກກາງ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄວ້ອາໄລ.

ເນື້ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍ່ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ບຸຍທິຕວຽນ ແລະ ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິລານ ນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງ ເກເຊີນ, ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ Festival ດອກ​ໄມ້​​ດ່າ​ລາດ​ຄັ້ງ​ທີ IX

ໄຂ Festival ດອກ​ໄມ້​​ດ່າ​ລາດ​ຄັ້ງ​ທີ IX

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນະຄອນດ່າລາດ ເວົ້າສະເພາະ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງເວົ້າລວມ ຈະຂຸດຄົ້ນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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