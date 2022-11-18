ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ໄທ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊວນລິກໄພ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ.
ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ, ໃນນັ້ນມີຊ່ອງທາງລັດຖະສະພາ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍ່ຄືການສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ໄທ ແລະ ໄທ - ຫວຽດນາມກ່ວາອີກ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982 (UNCLOS).