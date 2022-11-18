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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄທ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ໄທ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊວນລິກໄພ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ໄທ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊວນລິກໄພ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກພົບປະກັບທ່ານ ຊວນລິກໄພ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ   

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ, ໃນນັ້ນມີຊ່ອງທາງລັດຖະສະພາ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍ່ຄືການສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ໄທ ແລະ ໄທ - ຫວຽດນາມກ່ວາອີກ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982 (UNCLOS).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (SOM) ໄດ້ສິ້ນສຸດວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍການຍົກອອກຮ່າງ “ບັນດາເປົ້າໝາຍ ບາງກອກ” ສຳລັບຮູບແບບເສດຖະກິດຊີວະວິທະຍາ - ໝູນວຽນ - ສີຂຽວ (BCG) ຂອງ ໄທ - ປະເທດເຈົ້າພາບ APEC 2022.
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