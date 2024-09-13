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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ Maldives ສະ​ເໜີ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 9 ກັນຍາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສີລັງກາ ນາງ ຈິ້ງທິເຕິມ ໄດ້ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maldives, Mohamed Muizzu.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນາງ ຈິ້ງທິເຕິມ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ (ພາບ: TTXVN)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນາງ ຈິ້ງທິເຕິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີໃຕ້, ໃນນັ້ນ, ມີ Maldives; ຕີລາຄາສູງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ສອງຝ່າຍຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ສິນໃນນ້ຳ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາກາຍຍະກຳ, ການລົງທຶນ, ການຄ້າ... ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາດຖະໜາວ່າ Maldives ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນການສະໝັກເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ຢັ້ງຢືນຈະມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ລັດຖະບານ Maldives ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ Maldives.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mohamed Muizzu ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການຊອກຮູ້, ແລກປ່ຽນບັນດາກາລະໂອກາດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ສິນໃນນ້ຳ..., ພ້ອມທັງພິຈາລະນາການລົງນາມໃນເອກະສານສະບັບຕ່າງໆເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີນະໂຍບາຍວິຊາບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ Maldives.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ.
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