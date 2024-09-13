ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ Maldives ສະເໜີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນາງ ຈິ້ງທິເຕິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີໃຕ້, ໃນນັ້ນ, ມີ Maldives; ຕີລາຄາສູງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ສອງຝ່າຍຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ສິນໃນນ້ຳ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາກາຍຍະກຳ, ການລົງທຶນ, ການຄ້າ... ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາດຖະໜາວ່າ Maldives ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນການສະໝັກເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ຢັ້ງຢືນຈະມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ລັດຖະບານ Maldives ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ Maldives.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mohamed Muizzu ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການຊອກຮູ້, ແລກປ່ຽນບັນດາກາລະໂອກາດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ສິນໃນນ້ຳ..., ພ້ອມທັງພິຈາລະນາການລົງນາມໃນເອກະສານສະບັບຕ່າງໆເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີນະໂຍບາຍວິຊາບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ Maldives.