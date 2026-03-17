ຂ່າວສານ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸແຕ່ 10%ຂຶ້ນໄປ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ 17/03/2026 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານບັນດາກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບ 10% ຂຶ້ນໄປ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP) ວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານບັນດາກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບ 10%ຂຶ້ນໄປ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ຕິດຂັດຫຼາຍຢາງ, ໂຄງການຍັງຄົງຄ້າງ, ແກ່ຍາວ, ປຸກລຸກ, ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍແກ້ໄຂບັນດາໂຄງການ, ວິສາຫະກິດມີຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການ ແລະ ກຳນົດເວລາປະຕິບັດສຳເລັດສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ, ອົງການ, ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍັງເຫຼືອໃຫ້ສຳເລັດ, ຖ້າເກີດຂຶ້ນຂໍ້ຕິດຂັດ ສືບຕໍ່ລາຍງານ, ສະເໜີ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈກ້າຄິດກ້າທຳ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)