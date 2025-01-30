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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ​ໃໝ່​ປິ​ມະ​ເສັງ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ

ເວລາ 00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ ກົງກັບວັນທີ 1 ບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ບັ້ງໄຟດອກຖືກຍິງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຢ່າງສະຫວ່າງສະໄຫວໃນທຸກເຂດພາກຕ່າງໆຂອງທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບປີໃໝ່ແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມຈະເລີນ, ຄອບຄົວໃດກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
ລາຍການສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ໝີດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: VOV)

ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາບັ້ງໄຟດອກຖືກຍິງຂຶ້ນສູ່ໃນທ້ອງຟ້າຄືດັ່ງຊໍ່ດອກໄມ້ທີ່ງົດງາມ ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມຢູ່ 30 ສະຖານທີ່, ເໝືອນດັ່ງຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບປີໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາສິ່ງທີ່ຈົບງາມທີ່ສຸດ - ປີໃໝ່ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍກວ່າອີກ.

“ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດຂອງຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີມະເສັງ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືກັນກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນັບລ້ານໆຄົນ ຮູ້ສຶກປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທຸກຄົນ ແລະ ຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ໄປທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນຫ້າທະວີບ”.

“ປີມະເສັງ 2025, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ປະເທດພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ; ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບກະແສຍຸກສະໄໝ; ປຸກລຸກຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ”.

  ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມີຄົນເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ (ພາບ: VOV)  

ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຂດຖະໜົນດອກໄມ້ ຫງວຽນເຮວ້, ສວນສາທາລະນະ ເບັ້ນແບກດັ່ງ ແລະ ບັນດາສະຖານທີ່ຍິງບັ້ງໄຟດອກ ປະຊາຊົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ປະຊາຊົນນະຄອນ ຫວັງວ່າ ປີມະເສັງ, ທາງນະຄອນ ຈະມີບາດກ້າວບຸກທະລຸຫຼາຍຢ່າງ, ສືບຕໍ່ຮັກສາທີ່ຕັ້ງເປັນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປົວແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີເສັງ 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ ແລະ 3 ເມືອງ: ງອກໂຮ່ຍ, ດັກໂຕ ແລະ ຊາເທິ່ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
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