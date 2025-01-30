ຂ່າວສານ
ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປິມະເສັງ ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ
ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາບັ້ງໄຟດອກຖືກຍິງຂຶ້ນສູ່ໃນທ້ອງຟ້າຄືດັ່ງຊໍ່ດອກໄມ້ທີ່ງົດງາມ ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມຢູ່ 30 ສະຖານທີ່, ເໝືອນດັ່ງຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບປີໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາສິ່ງທີ່ຈົບງາມທີ່ສຸດ - ປີໃໝ່ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍກວ່າອີກ.
“ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດຂອງຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີມະເສັງ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືກັນກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນັບລ້ານໆຄົນ ຮູ້ສຶກປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທຸກຄົນ ແລະ ຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ໄປທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນຫ້າທະວີບ”.
“ປີມະເສັງ 2025, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ປະເທດພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ; ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບກະແສຍຸກສະໄໝ; ປຸກລຸກຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ”.
ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຂດຖະໜົນດອກໄມ້ ຫງວຽນເຮວ້, ສວນສາທາລະນະ ເບັ້ນແບກດັ່ງ ແລະ ບັນດາສະຖານທີ່ຍິງບັ້ງໄຟດອກ ປະຊາຊົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ປະຊາຊົນນະຄອນ ຫວັງວ່າ ປີມະເສັງ, ທາງນະຄອນ ຈະມີບາດກ້າວບຸກທະລຸຫຼາຍຢ່າງ, ສືບຕໍ່ຮັກສາທີ່ຕັ້ງເປັນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປົວແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີເສັງ 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ ແລະ 3 ເມືອງ: ງອກໂຮ່ຍ, ດັກໂຕ ແລະ ຊາເທິ່ຍ.