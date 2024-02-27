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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂ​ວງ ຫາຍ​ເຢືອງ ຄຶກ​ຄື້ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ງານແຂ່ງ​ຂັນກະ​ໂພກ​ດິນ​

ກະໂພກດິນ ແມ່ນເກມລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ເກມຫຼີ້ນພື້ນເມືອງນີ້ ຍັງຖືກຮັກສາໄວ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢູ່ເມືອງ ນິງຢາງ, ເມືອງ ຢາລົກ ແລະ ຕຶ໋ກີ່.
ການນຳແຂວງ ຫາຍເຟືອງ ເປັນຄົນທຳອິດປະຕິບັດການແຂ່ງຂັນກະໂພກດິນ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ງານແຂ່ງຂັນກະໂພກດິນ (ຟ໊າວເດິດ) ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ໂກນເຊີນ - ກຽບບາກ (ນະຄອນ ຈີ໊ລິງ). ງານບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 210 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 7 ທິມ ຈາກເມືອງຕ່າງໆຂອງແຂວງຫາຍເຢືອງ.

ກະໂພກດິນ ແມ່ນເກມລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ເກມຫຼີ້ນພື້ນເມືອງນີ້ ຍັງຖືກຮັກສາໄວ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢູ່ເມືອງ ນິງຢາງ, ເມືອງ ຢາລົກ ແລະ ຕຶ໋ກີ່. ແຕ່ລະປີ, ນັບແຕ່ເດືອນຈຽງຮອດເດືອນ 4 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ຈະຈັດງານແຂ່ງຂັນກະໂພກດິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Vietjet ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຫວຽດນາມ) ກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປ ລາວ)

Vietjet ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຫວຽດນາມ) ກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປ ລາວ)

ດ້ວຍຈຳນວນເຮືອບິນກ່ວາ 105 ລຳ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ, Vietjet ພວມຕັ້ງໜ້າເປີດກ້ວາງສາຍການບິນອອກສູ່ບັນດາທະວີບ, ພັດທະນາຈຸບິນໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
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