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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ - ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາ

ເຫດ​ການ​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເພື່ອ​ແນໃສ່​ຫັນ​ ການ​ກຳ​ທິດ​​ຈາກ​ “ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ” ​ມາເປັນ “​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ”
ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລ​ະ​ປະທີ່​ລາຍ​ການ (ພາບ: VOV)
ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບກັບ ສະ​ຖາ​ນີ​ໂທ​ລະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​​ຕັ້ງ​ລາຍ​ການ​​ສິ​ລະ​ປະການ​ເມືອງ ດ້ວ​ຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ - ປະ​ເທດ​​ຊາດພັດ​ທະ​ນາ” ຕອບ​ສະ​ໜອງວັນເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ 7 ເມ​ສາ. ເຫດ​ການ​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເພື່ອ​ແນໃສ່​ຫັນ​ ການ​ກຳ​ທິດ​​ຈາກ​ “ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ” ​ມາເປັນ “​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ”, ຕາມ​​ເນື້ອ​ໃນຈິດ​ໃຈ​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 72 ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ອຽດ. ລາຍ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຈັດເປັນ​ສາມ​ພາກ, ສ່ອງ​ແສງ​ບັນ​ດາ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ ວິ​ທີ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດຸ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃໝ່. ພາກ​ທີ​ໜຶ່ງ “​ຄວາມມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ - ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດຸ​ແລ​ຍົກ​ສູງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ”. ພາກ​ທີ​ສອງ ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ທ່ານ​ໝໍ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດໃຫ້​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​​ເຂັ້ມ​ແຂງ ພົນ​ເດັ່ນ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ການ​ແພດ​ຮາກ​ຖານ​ຢູ່​ແຂວງ ດົ່ງ​ນາຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ຊຸມ​ຊົນ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​​ດ້ວຍ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ຕາ​ແສງ. ພາກ​ທີ​ສາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ເລ​ມິ​ຮຶງ, ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI.
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