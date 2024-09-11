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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຢຶ້​ຢາມ​ຖາມ​ຂ່າວ, ແບ່ງ​ເບົາ​ຄ​ວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຜູ້​ຖື​ກ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈ​າກ​ພະ​ຍຸ Yagi

ພາຍຫຼັງຮູ້ຂ່າວວ່າ ພະຍຸ Yagi ພັດຖະຫຼົ່ມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 06 – 07 ກັນຍາ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຊັກໂກ Jan Lipavsky, ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວເຖິງທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ.
ພະອາຈານໃຫຍ່ ທິກມິງກວາງ ເຈົ້າອາວາດວັດ ເຟີດຕິກ (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ Nicolas Maduro ກໍສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ ໂດຍພະຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍຸຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້. ເວເນຊູເອລາ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. ສື່ມວນຊົນ ເມັກຊີໂກ ກໍ່ໄດ້ອັບເດັດສະພາບການຂອງພະຍຸ Yagi.

ໃນວັນດຽວກັນ, ວັດ ເຟີດຕິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ພ້ອມກັບຄະນະກຸສົນ ຂອງວັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະເຂດພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກໍຄືບາງແຂວງພາກເໜືອຂອງ ລາວ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ຫົວໜ້າສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ ກໍໄດ້ປຸກລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍຸຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໜັງສືພິມ Pathet Lao ແລະ ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ສະບັບອອກວັນທີ 10 ກັນຍາ ມີບົດຂຽນ “ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ”.
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