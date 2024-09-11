ຂ່າວສານ
ປະຊາຄົມສາກົນສົ່ງຄຳຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ, ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຜູ້ຖືກຜົນເສຍຫາຍຈາກພະຍຸ Yagi
ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ Nicolas Maduro ກໍສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ ໂດຍພະຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍຸຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້. ເວເນຊູເອລາ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. ສື່ມວນຊົນ ເມັກຊີໂກ ກໍ່ໄດ້ອັບເດັດສະພາບການຂອງພະຍຸ Yagi.
ໃນວັນດຽວກັນ, ວັດ ເຟີດຕິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ພ້ອມກັບຄະນະກຸສົນ ຂອງວັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະເຂດພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກໍຄືບາງແຂວງພາກເໜືອຂອງ ລາວ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ຫົວໜ້າສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ ກໍໄດ້ປຸກລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍຸຄັ້ງນີ້.