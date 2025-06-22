ຂ່າວສານ
ປະກາດບົດລາຍງານ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ 2025
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາປະກາດບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ 2025 ໂດຍ OECD ປະຕິບັດ.
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ 2025 ສຸມໃສ່ວິໄຈພື້ນຖານມະຫາພາກຂອງ ຫວຽດນາມ, ຜົນກະທົບຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ແງ່ຫວັງໃນການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກາກບອນຕ່ຳ. ບົດລາຍງານກໍ່ຍົກອອກສະເໜີແນະກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດເຊື່ອມໂຍງ, ໂປ່ງໄສ, ຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມກ່ວາ. ທ່ານ Alvaro Pereiraນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ຫົວໜ້າ OECD ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງຢ່າງແຮງ, ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າການສຶກສາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເປີດປະຕູເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕການສົ່ງອອກໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ສິ່ງສຳຄັນພິເສດນັ້ນແມ່ນປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີຊາວໜຸ່ມຫຼາຍ ແລະ ເພື່ອນໜຸ່ມພວມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກແຫຼ່ງກຳລັງນີ້. ແຕ່ກໍ່ຄືກັນກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕ້ອງປະຕິຮູບ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງເພື່ອປ່ຽນແປງ, ປັບປຸງສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບໃນການອອກແຮງງານ.
ໃນສານທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງເຫດການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD Mathias Cormann ໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການນີ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.