ຂ່າວສານ
ປະກາດກົດໝາຍ 5 ສະບັບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫ້ອງວ່າການທຳນຽບປະທານປະເທດ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປະກາດກົດໝາຍ 5 ສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື້ອ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຟືອງຮວາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກົດໝາຍສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສ້າງກອບນິຕິກຳຄົບຊຸດ, ປົດປ່ອຍແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ດິນ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງປອດໃສ, ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການລົງທຶນພາກລັດ, ບັນດາໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ, ໂຄງການເຮືອນຢູ່, ພິເສດແມ່ນເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ.