ຂ່າວສານ
ປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ໜ້າເອກອ້າງທະນົງໃຈໃນສາຍຕາຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ
ໃນຊຸມມື້ນີ້, ຢູ່ທ່າມກາງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນຂອງປະຊາຊົນໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼາຍຄົນໄດ້ເຈືອຈານເຂົ້າກັບບັນຍາກາດອຶກກະທຶກຄືກຄື້ນ. ເຖິງວ່າຈະມາຈາກຫຼາຍປະເທດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງນ້ຳໃຈຮັກຊາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ທົ່ວຕາມຖະໜົນຫົນທາງ. ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼາຍຄົນແລ້ວ, ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນງານບຸນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການເດີນທາງໄປຄົ້ນຫາປະເທດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານແຕ່ລະຈຸດເວລາທີ່ມີຊີວິດຊີວາອີກດ້ວຍ.
\“ເມື່ອມາແຫ່ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ນັ້ນແມ່ນຈິດໃຈສາມັກຄີຂອງພວກເພື່ອນ, ຄວາມຮັກຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເມື່ອທຸກຄົນມຸ່ງໄປເຖິງວັນຊາດ”.
\“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 1990. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ປະເທດຂອງພວກເພື່ອນພວມນັບມື້ນັບພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີກັນທີ່ສຸດ. ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບວັນຊາດຂອງຕົນ ແລະ ສິ່ງນັ້ນແມ່ນດີທີ່ທີ່ສຸດ”.