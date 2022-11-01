Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານ COP27 ກ່າວເຕືອນເຖິງສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບເປົ້າໝາຍຈຳກັດຄວາມອຸ່ນຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

ເປົ້າໝາຍຈຳກັດຄວາມອຸ່ນຂຶ້ນຂອງທົ່ວໂລກຢູ່ໃນລະດັບ 1,5 ອົງສາ C ພວມກາຍເປັນ “ບອບບາງກ່ວາ”.

ເປົ້າໝາຍຈຳກັດຄວາມອຸ່ນຂຶ້ນຂອງທົ່ວໂລກຢູ່ໃນລະດັບ 1,5 ອົງສາ C ພວມກາຍເປັນ “ບອບບາງກ່ວາ”. 

    

ເຂດທົ່ງນາຖືກແຫ້ງແລ້ງຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ບົດຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນສາກົນ, ທ່ານ Sameh Shoukry, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຢິບ - ປະທານໄດ້ຮັບການບົ່ງຕົວຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP27), ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ: ເປົ້າໝາຍຈຳກັດຄວາມອຸ່ນຂຶ້ນຂອງທົ່ວໂລກຢູ່ໃນລະດັບ 1,5 ອົງສາ C ພວມກາຍເປັນ “ບອບບາງກ່ວາ”. ທ່ານ Sameh Shoukry ຖືວ່າ: ເລື່ອງສ້າງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບພູມອາກາດຢູ່ ກອງປະຊຸມ COP27 ຢູ່ນະຄອນ Sharm El-Sheikh ຂອງປະເທດ ອີຢິບ ໃນເດືອນໜ້າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາການເຈລະຈາຄັ້ງກ່ອນໆ, ຍ້ອນພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິກິດການຢູ່ ຢູແກຼນ.

        ຕາມທ່ານ Sameh Shoukry ແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ຢູ່ COP26 ຢູ່ Glasgow (ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ) ໃນປີກາຍຖືກຈາງໄປຍ້ອນບັນດາເຫດການມໍ່ໆມານີ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ COP27, ຍາມໃດ ອີຢິບ ກໍ່ຮັກສາຄວາມຫວັງ ແລະ ການສຸມໃສ່, ພ້ອມທັງພະຍາຍາມແຍກວິວັດການເຈລະຈາດ້ານພູມອາກາດ ອອກຈາກບັນດາບັນຫາຢູ່ພາຍນອກ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ

ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ

ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປັບປຸງມິດຕະພາບ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top