ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ Tharman Shanmugaratnam
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ Tharman Shanmugaratnam. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Tharman Shanmugaratnam ສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປີ 2022 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນນຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສ້າງກົດໝາຍສອງປະເທດກາຍເປັນຊ່ອງທາງຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈຍົກສູງການພົວພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍສະເໜີໃຫ້ ສິງກະໂປ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພະນັກງານຊັ້ນກາງ, ຂັ້ນສູງຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສິງກະໂປ ໄລຍະ 2024 – 2026; ເພີ່ມຈຳນວນທຶນການສຶກສາທຸກຂັ້ນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ; ເປີດກວ້າງບັນດາໂຄງການຄື ບໍລິຫານສຳລັບການນຳ, ການນຳທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານທຸກຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສິງກະໂປ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມືທີ່ເປັນຕົວແບບຄື ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ; ຍາດແຍ່ງໂອກາດຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ອາຊຽນ, ຍູ້ໄວໂຄງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບໍລິການເຕັກນິກນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (PTSC); ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນວິວັດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງກັນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼັກໝັ້ນທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງງາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນ Changi, ສິງກະໂປ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ.