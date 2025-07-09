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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ Donal Trump ຖະແຫລງຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອອາວຸດໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ

ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ໃນເດືອນ ມັງກອນຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ . D. Trum ຍັງບໍ່ທັນປະກາດບ້ວງຫນູນຊ່ວຍການທະຫານໃດໃຫ້ແກ່ ກີແອບ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄຳຖະແຫລງຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ແຕ່ບໍ່ມີຕົວເລກ ແລະ ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ຄູ່ຕຳແຫນ່ງ ຢູແກຼນ ຢູ່ ໂຮນລັງ ໃນວັນທີ 25/6. (ພາບ: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອອາວຸດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. ຕອບສຳພາດນັກຂ່າວຢູ່ ທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ D.Trump ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບການສູ້ຮົບຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາເມລິກາ ຈະສົ່ງອາວຸດໄປຕື່ມອີກ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນອາວຸດປ້ອງກັນຕົວ.

ອາທິດແລ້ວນີ້, ທຳນຽບຂາວ ປະກາດຈະຢຸດຕິຊົ່ວຄາວການມອບສົ່ງງວດຊ່ວຍເຫລືອອາວຸດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຊື່ງອຳນາດການປົກຄອງສະໄຫມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ໃນເດືອນ ມັງກອນຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ . D. Trum ຍັງບໍ່ທັນປະກາດບ້ວງຫນູນຊ່ວຍການທະຫານໃດໃຫ້ແກ່ ກີແອບ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄຳຖະແຫລງຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ແຕ່ບໍ່ມີຕົວເລກ ແລະ ລາຍລະອຽດໃດໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
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