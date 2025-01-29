ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຄັ້ງທີ 2 ພາຍຫລັງບໍ່ຮອດ 1 ເດືອນ
ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທີ 2 ພາຍຫລັງບໍ່ຮອດ 1 ເດືອນຂອງການນຳ ອຳນາດການປົກຄອງ ອິນໂດເນເຊຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງສອງປະເທດໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບກະສັດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim, ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນຫລາຍຂົງເຂດ ຈາກການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕະຫລອດຮອດການສຶກສາ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວພາຍຫລັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫລາຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ. ຝ່າຍ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຫນູນຊ່ວຍ ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີ 2025 ສຳເລັດຜົນ.