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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຄັ້ງທີ 2 ພາຍຫລັງບໍ່ຮອດ 1 ເດືອນ

ສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫລາຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ.
ກະສັດ ມາເລເຊຍ Sultan Ibrahim ຕ້ອນຮັບ ແລະ ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto. (ພາບ: Facebook ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Malaysia)

ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທີ 2 ພາຍຫລັງບໍ່ຮອດ 1 ເດືອນຂອງການນຳ ອຳນາດການປົກຄອງ ອິນໂດເນເຊຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງສອງປະເທດໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບກະສັດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim, ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນຫລາຍຂົງເຂດ ຈາກການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕະຫລອດຮອດການສຶກສາ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວພາຍຫລັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫລາຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ. ຝ່າຍ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຫນູນຊ່ວຍ ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີ 2025 ສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນງາມຄວາມດີ, ການອຸທິດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ການນຳດີເລີດ.
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