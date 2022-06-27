ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ເອີລົບ
ການໄປປະຕິບັດງານດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ .
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ເອີລົບ. (ພາບ:AFP/TTXVN)
ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ເອີລົບ ເຂົ້າຮ່ວມບາງກອງປະຊຸມສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວຫນ້າໂລກ (G7) ຢູ່ ເຢຍລະມັນ ແຕ່ວັນທີ 26 – 28 ມິຖຸນາ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO ຢູ່ ແອັດສະປາຍ.
ການໄປປະຕິບັດງານດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ຍ້ອນລາຄາເຊື້ອເພີງປີນຂັ້ນໄດ, ກໍ່ຄວາມກົດດັນໃຫຍ່ຕໍ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຕົວພາຍຫລັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປະເທດ ອາເມລິກາ ເອງກໍ່ປະເຊີນຫນ້າກັບສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດຊຸດໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)