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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ເອີລົບ

ການໄປປະຕິບັດງານດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ .

ການໄປປະຕິບັດງານດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ .

    

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ເອີລົບ. (ພາບ:AFP/TTXVN)

ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ເອີລົບ ເຂົ້າຮ່ວມບາງກອງປະຊຸມສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວຫນ້າໂລກ (G7) ຢູ່ ເຢຍລະມັນ ແຕ່ວັນທີ 26 – 28 ມິຖຸນາ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO ຢູ່ ແອັດສະປາຍ.

ການໄປປະຕິບັດງານດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ຍ້ອນລາຄາເຊື້ອເພີງປີນຂັ້ນໄດ, ກໍ່ຄວາມກົດດັນໃຫຍ່ຕໍ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຕົວພາຍຫລັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປະເທດ ອາເມລິກາ ເອງກໍ່ປະເຊີນຫນ້າກັບສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດຊຸດໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
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