ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ Yoon Suk Yeol ຖືກຟ້ອງສານຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ຂອງ ສ. ເກົາຫລີ ແລ້ວ, ອົງການໄອຍະການ ສ. ເກົາຫລີ ໄດ້ຟ້ອງສານທ່ານ Yoon Suk Yeol ປະທານາທິບໍດີ ປະເທດນີ້ ດ້ວຍການຜູກໂທດແມ່ນຍຸແຍ່ການຈະລາຈົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໃນເດືອນກ່ອນ. ດ້ວຍການຕັດສິນນີ້, ທ່ານ Yoon Suk Yeol ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ສ. ເກົາຫລີ ຖືກຟ້ອງສານໃນຂະນະພວມຖືກກັກຂັງ.
ຂໍ້ຕົກລົງຟ້ອງສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພຽງເວລາ ມື້ຫນຶ່ງກ່ອນທີ່ການກຳນົດເວລາກັກຂັງຂອງທ່ານ Yoon Suk Yeol ສິ້ນສຸດ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ບັນດາໄອຍະການຂັ້ນສູງໃນທົ່ວປະເທດ ສ. ເກົາຫລີ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຕໍ່ໄປໃນຄະດີ. ກຸ່ມໄອຍະການສືບສວນສອບສວນຄະດີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາທັງໝົດພະຍານຫລັກຖານ ແລະ ພາຍຫລັງຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດ ເຂົາເຈົ້າເຫັນດວ່າ ເລື່ອງຟ້ອງສານແມ່ນເໝາະສົມ.