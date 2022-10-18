ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ຮ່າລິມມາ ຢາກອບ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ລະດັບຊາດ
ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ເມື່ອ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ເລີ່ມແຜ່ລະບາດ.
ທ່ານນາງຮ່າລິມມາ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ແລະ ສາມີ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ທ່ານນາງຮ່າລິມມາ ຢາກອບ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ແລະ ສາມີ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ 16 ເຖິງ ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ເມື່ອ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ເລີ່ມແຜ່ລະບາດ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດ ມຸ້ງໄປສູ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 10 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດປີ2023.
ຕາມວາລະ, ທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ຮ່າລິມມາ ຢາກອບ ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານທ່ານປະທານໂຮ່ຈີ່ມິນ; ພົບປະກັບ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ; ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານ ຫງວຽນຟູ້ຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ທ່ານເວືອງດິ້ງເຫວະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ທ່ານຟ້າມມິງຈີ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງຮ່າລິມມາ ຢາກອບ ກໍ່ຍັງໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານດິງຕ້ຽນຢຸ້ງ ເລຂາພັກນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ; ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງບັກນິ່ງ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີ່ມິນ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV