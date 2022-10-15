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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ: ອາຊີ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກຫຼາຍຂົ້ວ

ອາຊີ, ເຊິ່ງແມ່ນສູນແຫ່ງສິດອຳນາດໃໝ່ພວມພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ສວມບົດບາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິວັດການຫັນໄປສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກຫຼາຍຂົ້ວ.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 6 ກ່ຽວກັບການສົມທົບກັນກະທຳ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນ ອາຊີ (CICA) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Astana, ປະເທດ ກາຊັກສະຖານ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢືນຢັນວ່າ, ອາຊີ, ເຊິ່ງແມ່ນສູນແຫ່ງສິດອຳນາດໃໝ່ພວມພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ສວມບົດບາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິວັດການຫັນໄປສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກຫຼາຍຂົ້ວ.

ພາຍຫຼັງ 30 ປີແຫ່ງການພັດທະນາ, CICA ໄດ້ກາຍເປັນເວທີປາໄສສຳຄັນກ່ຽວກັບການສົມທົບກັນກະທຳ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ ອາຊີ. ກອງປະຊຸມແມ່ນບ່ອນພົບປະຂອງປະມຸກລັດ, ຮອງປະມຸກລັດເກືອບ 20 ປະເທດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫຼາຍທ່ານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ນັກສັງເກດການ CICA.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະ 2).
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