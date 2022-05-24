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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ພົບປະ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍິງ ຊຸດທີ XV

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24/5, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍິງ ຊຸດທີ XV
  ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: ຢວ໊ານເຕິນ/TTXVN)  

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ຖືວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍິງ 151 ຄົນ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອສົມເປັນອົງການຜູ້ຕາງໜ້າສູງສຸດຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທັງແມ່ນອົງການທີ່ ມີສິດອຳນາດແຫ່ງລັດສູງສຸດຂອງ. ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ:

 “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະມີກຳລັງແຜ່ກະຈາຍຄື ດັ່ງກ່າວຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງສູງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ; ປະສານບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວສ້າງກົດໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ; ສະແດງສຽງຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ.

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍິງຫວຽດນາມ ຈະຝຶກຝົນທາງດ້ານທັກສະ, ຄວາມຮູ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ, ກໍ່ສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງພວມແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງຢູ່ ເອີລົບ

ພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງພວມແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງຢູ່ ເອີລົບ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແດນມາກ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງທຳອິດຢູ່ປະເທດນີ້. ຄົນເຈັບແມ່ນຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນເກນອາຍຸໄວໜຸ່ມທີ່ກັບມາຈາກ ແອັດສະປາຍ.
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