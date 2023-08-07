ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ວ່າການເຂດພິເສດຈາກາຕາ
ທີ່ການຕ້ອຍຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແບ່ງປັນວ່າ: ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງເປີດກ້ວາງອານາເຂດການປົກຄອງ, ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຈັກພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາ 17% ເຂົ້າໃນ GDP ຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ນະຄອນຫຼວງຂອງ 2 ປະເທດຈະເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ພັດທະນາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຖ້ຽວບິນໂດຍກົງ ລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ Jakarta ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນໄວໆນີ້. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຖອດຖອນບົດຮຽນນຳ Jakarta, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍສະເພາະຂອງ Jakarta.
ສ່ວນຜູ້ວ່າການເຂດພິເສດຈາກາຕາ, ທ່ານ Heru Budi Hartono ປາດຖະໜາວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ - ຈາກາຕາ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະສົບການ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ ຄົມມະນາຄົມ, ບໍລິຫານນະຄອນ, ອຸດສາຫະກຳ ການບໍລິການ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໂດຍຜ່ານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Jakata ແລະ ບັນດາອົງການສຳນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮ່າໂນ້ຍ.