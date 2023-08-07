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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ວ່າການເຂດພິເສດຈາກາຕາ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນໂດເນເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫານີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Heru Budi Hartono ຜູ້ວ່າການເຂດພິເສດຈາກາຕາ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານ Heru Budi Hartono ຜູ້ວ່າການເຂດພິເສດຈາກາຕາ.  

ທີ່ການຕ້ອຍຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແບ່ງປັນວ່າ: ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງເປີດກ້ວາງອານາເຂດການປົກຄອງ, ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຈັກພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາ 17% ເຂົ້າໃນ GDP ຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ນະຄອນຫຼວງຂອງ 2 ປະເທດຈະເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ພັດທະນາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຖ້ຽວບິນໂດຍກົງ ລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ Jakarta ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນໄວໆນີ້. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຖອດຖອນບົດຮຽນນຳ Jakarta, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍສະເພາະຂອງ Jakarta.

ສ່ວນຜູ້ວ່າການເຂດພິເສດຈາກາຕາ, ທ່ານ Heru Budi Hartono ປາດຖະໜາວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ - ຈາກາຕາ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະສົບການ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ ຄົມມະນາຄົມ, ບໍລິຫານນະຄອນ, ອຸດສາຫະກຳ ການບໍລິການ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໂດຍຜ່ານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Jakata ແລະ ບັນດາອົງການສຳນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ ໂດຍ​ບໍ່​ຫົວ​ຊາ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຄວບ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ ໂດຍ​ບໍ່​ຫົວ​ຊາ “ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຄວບ”

ເສດຖະກິດມະຫາພາກສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ໄພເງິນເຟີ້ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ດັດຊະນີ CPI ສະເລ່ຍ 7 ເດືອນຕົ້ນປີເພີ່ມຂຶ້ນ 3,12%.
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