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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/8, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນພ້ອມກັນສູ້ຊົນເພື່ອທະວີບອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ,ກວມລວມ, ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ”, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ

ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ກ່ຽວກັບສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະ ການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍໃນອາຊຽນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ທຸກປະເທດຕ້ອງສົມທົບກັນສ້າງໂຄງປະກອບການຮ່ວມມືພາກພື້ນແບບກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ເຊີດຊູການປະພຶດໂດຍອີງຕາມກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.

  ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບອາຊຽນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຢືນຢັນວ່າ: ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ອາຊຽນ ຕ້ອງກຳນົດທີ່ຕັ້ງຄືນໃໝ່, ສ້າງແນວຄວາມຄິດ, ປຸກລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະຊາຄົມ,  “ອາຊຽນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່” ຕ້ອງຍຶດໝັ້ນຮັບປະກັນຫຼັກການເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບໍ່ຍອມຮັບເລື່ອງອາຊຽນກາຍເປັນເຄື່ອງມືແກ່ບໍ່ວ່າການສູ້ຢັນກັນແລະການແບ່ງແຍກໃດໆ. 

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອິນໂດເນເຊຍ M. Arsjad Rasjid P.M

ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອິນໂດເນເຊຍ M. Arsjad Rasjid P.M ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ.
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