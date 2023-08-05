ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ກ່ຽວກັບສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະ ການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍໃນອາຊຽນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ທຸກປະເທດຕ້ອງສົມທົບກັນສ້າງໂຄງປະກອບການຮ່ວມມືພາກພື້ນແບບກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ເຊີດຊູການປະພຶດໂດຍອີງຕາມກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.
ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບອາຊຽນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຢືນຢັນວ່າ: ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ອາຊຽນ ຕ້ອງກຳນົດທີ່ຕັ້ງຄືນໃໝ່, ສ້າງແນວຄວາມຄິດ, ປຸກລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະຊາຄົມ, “ອາຊຽນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່” ຕ້ອງຍຶດໝັ້ນຮັບປະກັນຫຼັກການເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບໍ່ຍອມຮັບເລື່ອງອາຊຽນກາຍເປັນເຄື່ອງມືແກ່ບໍ່ວ່າການສູ້ຢັນກັນແລະການແບ່ງແຍກໃດໆ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອິນໂດເນເຊຍ M. Arsjad Rasjid P.M ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ.