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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ Penh Khuong Sreng ນໍາໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ Penh Khuong Sreng ນໍາໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

   

ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ  ແລະ ທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ Penh Khuong Sreng

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢືນຢັນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຖານ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ໝັ້ນຄົງຍາວນານ” ກັບ ກຳປູເຈຍ ຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງພັກ, ລັດຖະບານ. ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ; ຍາມໃດກໍຮັບຮູ້ເຖິງການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ສອງນະຄອນຫຼວງສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ຫວັງວ່າເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນຈະເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3.694 ຄົນ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3.694 ຄົນ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສັກວັກຊີນກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 257,5 ລ້ານໂດສ.
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