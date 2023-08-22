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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຈລະຈາກັບປະທານສະພາສູງ ສ. ແບນຊິກ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາເລື່ອງຍົກເວັ້ນວີຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ແບນຊິກ ແລະ ຫວັງວ່າ ສອງຝ່າຍຈະພິຈາລະນາສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງກັນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ເພື່ອຍູ້ແຮງການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໂດຍໄວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານນາງ ປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 21 -25 ສິງຫາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ ປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose ຢ່າງເປັນທາງການ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.

ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາເລື່ອງຍົກເວັ້ນວີຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ແບນຊິກ ແລະ ຫວັງວ່າ ສອງຝ່າຍຈະພິຈາລະນາສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງກັນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ເພື່ອຍູ້ແຮງການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໂດຍໄວ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ  ສະເໜີໃຫ້ ແບນຊິກ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແບນຊິກ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ ໂດຍໄວ, ພິເສດແມ່ນສິນໃນນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ຄື: ເຂົ້າສານ, ກາເຟ, ເພີ່ມທະວີການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ພະລັງງານທົດແທນ, ການບໍລິການການເງິນ - ທະນາຄານ, logistics…

ສ່ວນ ທ່ານນາງ ປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ການຜ່ານແດນ, ຜັນຂະຫຍາຍການຍົກເວັ້ນວີຊາເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ ແບນຊິກ ໄດ້ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສະດວກສະບາຍກ່ວາ, ພ້ອມທັງເພື່ອຊຸກຍູ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ບໍລິສັດຂອງແບນຊິກ ຫຼາຍແຫ່ງ ສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນສະພາສູງ ແບນຊິກ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ.
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