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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ສ້າງແຂວງ ຫວີງຟຸກ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ຫວີງຟຸກ ຍາດມາໄດ້ຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ: ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດໃຫຍ່ ແລະ ຊາຕາກຳໃໝ່...
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ:Doãn Tấn/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫວີງອຽນ, ແຂວງ ຫວີງຟຸກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 93 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (3 ກຸມພາ 1930 – 3 ກຸມພາ 2023), 60 ປີແຫ່ງວັນ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມາຢ້ຽມຢາມແຂວງ ຫວີງຟຸກ (2 ມີນາ 1963 – 2 ມີນາ 2023).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ຫວີງຟຸກ ຍາດມາໄດ້ຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ: ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດໃຫຍ່ ແລະ ຊາຕາກຳໃໝ່, ບົນພື້ນຖານຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ 60 ປີຜ່ານມາ, ແຂວງ ຫວີງຟຸກ ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກ່ວາເກົ່າ ເພື່ອນັບມື້ນັບພັດທະນາ:

“ຕໍ່ໜ້າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຫຼວງນັ້ນ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງແຂວງ ຫວີງຟຸກ ໃນສະໄໝໃໝ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຄາດຫວັງຢາກຮັ່ງມີ, ຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳຂອງແຕ່ລະສຳນັກງານ, ອົງການ, ກົມກອງຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງຂອງແຂວງ ຫວີງຟຸກ. ສ້າງກຳລັງແຮງສັງລວມ ແລະ ກຳລັງໜູນໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາບຸກທະລຸ, ໄວ, ຍືນຍົງໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີຊີ ຮັບຮູ້ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU

ອີຊີ ຮັບຮູ້ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU

ທີ່ການເຮັດວຽກກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2022, ຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (ອີຊີ) ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືຈິດໃຈສືບຕໍ່ປົວແປງ ແລະ ການເປີດອົກເປີດໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ອີຊີ.
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