ຂ່າວສານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ບໍລິສັດ Star Telecom 08/12/2023 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຫວັງວ່າ: Unitel ຈະສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ກຳມະກອນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງມະນຸດ, ເປັນປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຮັດວຽກຢູ່ ບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel) (ພາບ:Chiến Thắng/daibieunhandan.vn)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາ, ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV), ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel), ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຫວັງວ່າ: Unitel ຈະສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ກຳມະກອນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງມະນຸດ, ເປັນປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ສົມທົບການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ; ມີສະຕິນອກຈາກໜ້າທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານສອງປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ກໍ່ໄດ້ເປັນການສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV) ຄັ້ງທີ 1, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງຕໍ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)