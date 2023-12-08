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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ບໍລິສັດ Star Telecom

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຫວັງວ່າ: Unitel ຈະສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ກຳມະກອນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງມະນຸດ, ເປັນປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຮັດວຽກຢູ່ ບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel) (ພາບ:Chiến Thắng/daibieunhandan.vn)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາ, ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV), ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel), ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຫວັງວ່າ:  Unitel ຈະສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ກຳມະກອນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງມະນຸດ, ເປັນປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ສົມທົບການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ; ມີສະຕິນອກຈາກໜ້າທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານສອງປະເທດ.       ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ກໍ່ໄດ້ເປັນການສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV) ຄັ້ງທີ 1, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງຕໍ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້າຍ​ທະ​ເລ ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້າຍ​ທະ​ເລ ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ UNCLOS ດ້ວຍບົດບາດ ເປັນກອບນິຕິກຳສາກົນ ປັບປຸງທຸກການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.
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