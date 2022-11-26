ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Clark
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຟິລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Agnes Devanadera, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Clark. ການພົບປະແມ່ນໂອກາດເພື່ອແລກປ່ຽນສະພາບການຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຂອງຝ່າຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄະນະ ຈາກນັ້ນ, ສະເໜີນະໂຍບາຍເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ດຶງດູດວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີທ່າແຮງກ່ວາອີກ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ: ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ຄວນເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ສ່ວນທ່ານນາງ Agnes Devanadera, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Clark, ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນນະໂຍບາຍ, ບົດຮຽນຈາກ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງນີ້.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA -43) ແລະ ຢ້ຽມຢາມສ. ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.