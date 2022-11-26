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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Clark

ການພົບປະແມ່ນໂອກາດເພື່ອແລກປ່ຽນສະພາບການຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຂອງຝ່າຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄະນະ...
  ການຕ້ອນຮັບຄະນະທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຟິລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Agnes Devanadera, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Clark. ການພົບປະແມ່ນໂອກາດເພື່ອແລກປ່ຽນສະພາບການຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຂອງຝ່າຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄະນະ ຈາກນັ້ນ, ສະເໜີນະໂຍບາຍເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ດຶງດູດວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີທ່າແຮງກ່ວາອີກ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ: ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ຄວນເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ສ່ວນທ່ານນາງ Agnes Devanadera, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Clark, ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນນະໂຍບາຍ, ບົດຮຽນຈາກ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງນີ້.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA -43) ແລະ ຢ້ຽມຢາມສ. ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
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