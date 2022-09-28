Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ

ແນວທາງຂອງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:VOV )  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທີ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2023, ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 49 ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດເລື່ອງຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາແມ່ນເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຂອດຫຼັກແຫຼ່ງໃນວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງອົງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕາມທັດສະນະ, ແນວທາງຂອງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ. ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວວ່າ:

“ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ຟູມເຟືອຍ ຕາມທິດ: ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຄືການຊັກຖາມ, ຕິດຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ຕິດຕາມບັນດາເອກະສານນິຕິກຳ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກການກ່າວຟ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເນື້ອໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ການຟຸມເຟືອຍ, ກຳນົດວ່ານີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ປະຈຳ, ສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເປີດເຜີຍ, ມີຈຸດສຸມ; ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເຄີຍເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ຫາງສຽງໄດ້ສົນໃຈກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ຊຸດໂຊມແນວຄິດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົນ​ໄກ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ກວດ​, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ ໂຄວິດ - 19

ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົນ​ໄກ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ກວດ​, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ ໂຄວິດ - 19

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດການຕໍ່ກຳນົດເວລາໃບຈົດທະບຽບຈຳໜ່າຍຢຸກຢາ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກຊຳລະຄ່າກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19; ຕີລາຄາບັນດາລະບອບ, ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນການຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top