ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີ້ນ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນເຖິງປະທານສະພາສູງ ແລະ ປະທານສະພາຕ່ຳຍີ່ປຸ່ນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ Sekiguchi Masakazu ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາສູງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ Nukaga Fukushiro ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີ່ນແທງເໝີ້ນ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີ່ນແທງເໝີ້ນ
ໃນຈົດໝາຍສົ່ງເຖິງທ່ານປະທານສະພາສູງ Sekiguchi Masakazu ແລະ ປະທານສະພາຕ່ຳ Nukaga Fukushiro, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈ່ິນແທງເໝີ້ນ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ອິດທິພົນອັນອຸດົມສົມບູນ, ປະທານ ສອງທ່ານຈະນຳໜ້າສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕ່ຳຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກ , ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ເພີ່ມທະວີທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນເວທີສາກົນ.
ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີ້ນ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ, ປະທານສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕ່ຳຍີ່ປຸ່ນ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື. ຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫໂຫຍອັນແທດຈິງໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື. ແລະການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນແລະໂລກ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີນແທງເໝີ້ນ ຍັງສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນທ່ານອະດີດປະທານສະພາສູງຍີ່ປຸ່ນ Otsuji Hidehisa ທີ່ໄດ້ຮັບຖານະຕຳແໜ່ງປະທານສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ; ຢືນຢັນວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງທ່ານ Otsuji Hidehisa ແລະ ສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຍົກລະດັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ .
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)