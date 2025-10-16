ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນເຕັກໂນໂລຊີໃນຂະແໜງກະສິກຳ
ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ, ວັນທີ 14 ຕຸລາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລືອງເກືອງ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ປີ 2025” ເຊີດຊູ ແລະ ມອບລາງວັນ “ຊາວກະສິກກອນ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ”, ມອບນາມມະຍົດ “ນັກວິທະຍາສາດຂອງຊາວກະສິກອນ ປີ 2025”
ລາຍການແນໃສ່ເຊີດຊູ, ມອບນາມມະຍົດ 95 ປີ ຊາວກະສິກອນດີເດັ່ນ, ນັກວິທະຍາສາດຂອງຊາວກະສິກອນ ປີ 2025. ນັ້ນແມ່ນບັນດາແວ່ນແຍງຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ກ້າຄິດກ້າທໍາ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຫ່ງທຶນ, ແຮງງານ, ທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກ້ານຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດ. ທ່ານ ປະທານປະເທດ ປາດທະໜາໃຊ້ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຮັດແທ້ທຳຈິງ, ແມ່ນ ໃຈກາງໃນການພັດທະນາກະສິກຳ, ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່.
“ສະມາຄົນຊາວກະສິກອນ ແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງ, ມາດຕະການດີ, ປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທີມງານຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ນັກວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນເພີ່ມທະວິຄຸນນະພາບໃນການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາໃຫ້ “ຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ” ແລະ ບັນດາ “ນັກວິທະຍາສາດຂອງຊາວກະສິກອນ” ສືບຕໍ່ອຸທີດສ່ວນ ແລະ ຮັກສາວິທີເຮັດຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມສະມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນກ້າວຂື້ນສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ.”